BENIN WEB TV

Criet: Steve Wotto dans tous ses états devant le juge, son avocat plaide la folie, l’accusé rejette

​La deuxième audience du procès du tiktokeur Steve Wotto a donné lieu à des éclats de voix mémorables ce lundi 22 juin 2026 devant la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
1 045vues
Criet: Steve Wotto dans tous ses états devant le juge, son avocat plaide la folie, l’accusé rejette
Publicité
3 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l’État, harcèlement par le biais d’un système électronique et incitation à la haine et à la violence, le prévenu a fait face aux questions pressantes du magistrat et du ministère public dans une ambiance électrique.

Selon les informations de Libre Express, interrogé sur la teneur de ses publications numériques, Steve Wotto a pleinement assumé la paternité de ses contenus, tout en maintenant sa position de non-culpabilité quant aux qualifications juridiques retenues contre lui. L’accusé a reconnu avoir tenu de nombreux propos virulents contre l’ancien président Patrice Talon, expliquant avoir agi sous le coup de l’amertume.

​Le tiktokeur ne s’est pas arrêté là et a profité de la tribune pour cibler frontalement le nouveau président élu, Romuald Wadagni. Devant la Cour, il a ouvertement contesté la légitimité du processus électoral ayant conduit ce dernier au pouvoir, n’hésitant pas à qualifier le scrutin de fraudes électorales et de coup d’État constitutionnel.

​Colère noire, mysticisme et contestation des conditions de son arrestation

​La tension est montée d’un cran lorsque le juge et le procureur ont cherché à savoir pourquoi le prévenu se cachait pour diffuser ses vidéos avant son interpellation par les forces de l’ordre. Steve Wotto s’est alors mis dans une colère noire, haussant le ton pour rétablir sa propre version des faits.

Il a nié avoir été capturé par la police, affirmant s’être présenté de lui-même au commissariat de Bohicon dès qu’il a su qu’il était recherché, avant de dénoncer de supposées menaces d’assassinat lors de son transfèrement vers Cotonou.

​Pour justifier ses diatribes politiques, l’accusé s’est défini comme un homme spirituel agissant sous l’influence directe des mânes des ancêtres. Se proclamant homme digne, il s’est fendu d’une violente critique sociétale, affirmant que le Béninois d’aujourd’hui est devenu un voleur et regrettant que l’ancien Quartier latin de l’Afrique ait perdu son prestige à cause de la déchéance de ses intellectuels.

​La défense invoque Jacquot, le prévenu réplique « Je ne suis pas fou »

​Face à cette dérive verbale et pour prémunir son client d’une lourde sanction, son avocat a tenté une manœuvre médicale en évoquant de lourds antécédents psychiatriques, notamment un suivi médicalisé au centre psychiatrique de Jacquot. Arguant de l’incohérence des déclarations de l’accusé, le conseil a réclamé une expertise psychiatrique formelle et la comparution du père du jeune homme pour témoigner de son instabilité mentale.

​Cette stratégie de protection a immédiatement été balayée par le tiktokeur lui-même, qui a coupé court aux affirmations de son avocat en lançant un catégorique « Je ne suis pas fou ».

Prenant acte de ce bras de fer interne et des réquisitions du ministère public, le juge a ordonné le renvoi du dossier au lundi 20 juillet 2026 afin d’examiner la demande d’expertise psychiatrique et de poursuivre les débats.

Articles liés

Éducation: le Bénin élabore un cadre d’orientation curriculaire national pour réinventer l’école de demainÉducation: le Bénin élabore un cadre d’orientation curriculaire national pour réinventer l’école de demainBénin : Claudy Siar annonce la fin de l’obligation du test ADN pour les Afro-descendantsBénin : Claudy Siar annonce la fin de l’obligation du test ADN pour les Afro-descendantsCotonou: le commissariat du 13ème arrondissement démantèle un réseau de trafic de drogue à AglaCotonou: le commissariat du 13ème arrondissement démantèle un réseau de trafic de drogue à AglaParakou: disparition du conseiller municipal et acteur sportif Tadjou Dine Imorou BoukariParakou: disparition du conseiller municipal et acteur sportif Tadjou Dine Imorou Boukari

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV