Bénin : Claudy Siar annonce la fin de l’obligation du test ADN pour les Afro-descendants

Le processus de reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants pourrait connaître une nouvelle évolution. Claudy Siar, récemment devenu citoyen béninois et nommé chargé de mission auprès de la présidence, a annoncé la fin de l’exigence systématique du test ADN pour les personnes désireuses d’obtenir la nationalité béninoise par reconnaissance.

Le Chargé de mission du président Romuald Wadagni à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin, Claudy Siar, a annoncé un assouplissement dans la procédure de reconnaissance de la nationalité béninoise pour les Afro-descendants. Dans un message vidéo adressé aux personnes concernées, il affirme qu’il n’est désormais plus nécessaire d’effectuer un test ADN pour engager les démarches.

« Message à l’endroit des Afro-descendants qui souhaitent devenir béninois : désormais, pour l’obtention de la nationalité béninoise, il n’est plus nécessaire d’effectuer un test ADN », a déclaré Claudy Siar dans cette communication diffusée sur ses réseaux sociaux.

Selon lui, les candidats doivent simplement transmettre leur dossier à l’organisation Retour Gagnant Bénin, dont les coordonnées ont été indiquées en description de sa vidéo. « Il vous suffit tout simplement d’envoyer votre dossier à Retour Gagnant Bénin », a-t-il ajouté, invitant les Afro-descendants intéressés à suivre cette voie pour devenir, comme lui et d’autres avant lui, citoyens béninois.

Une annonce destinée aux diasporas afro-descendantes

Cette déclaration intervient dans le cadre de la politique de reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants, mise en place par le Bénin pour renouer avec les descendants d’Africains déportés hors du continent à travers l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage.

Jusqu’ici, la question de la preuve des origines africaines constituait un élément central du dossier. Le test ADN apparaissait comme l’un des moyens évoqués pour établir cette ascendance. L’annonce faite par Claudy Siar laisse donc entendre que cette exigence serait désormais assouplie, afin de faciliter l’accès à la procédure pour une partie de la diaspora.

Pour de nombreux Afro-descendants, notamment dans les Caraïbes, les Amériques et d’autres territoires marqués par l’histoire de la traite transatlantique, la reconstitution des liens généalogiques demeure souvent difficile. L’effacement des archives, les ruptures familiales et les déplacements forcés rendent complexe l’établissement d’une filiation documentée avec précision.

Une réparation mémorielle

Le Bénin a lancé cette politique de reconnaissance dans une volonté de réparation mémorielle et de rapprochement avec les diasporas africaines. Le pays, dont certaines villes comme Ouidah occupent une place majeure dans la mémoire de la traite transatlantique, veut faire de ce dispositif un pont entre l’Afrique et ses descendants dispersés dans le monde.

Claudy Siar incarne lui-même cette dynamique. Figure connue des médias francophones et défenseur de longue date des cultures africaines et afro-caribéennes, il a récemment obtenu la nationalité béninoise. Son parcours personnel, marqué par une démarche de retour aux sources, lui donne une place particulière dans ce programme destiné aux Afro-descendants.

L’annonce d’un allègement autour du test ADN devrait toutefois être suivie d’une clarification officielle des autorités compétentes. La procédure reste encadrée par les textes en vigueur et par la plateforme My Afro Origins, à travers laquelle les demandeurs doivent soumettre leurs dossiers. Les documents exigés, les conditions d’éligibilité et les modalités pratiques demeurent donc des éléments déterminants pour l’aboutissement des demandes.

Au-delà de l’aspect administratif, cette évolution éventuelle confirme l’importance stratégique que le Bénin accorde à sa relation avec les diasporas. En ouvrant davantage cette voie d’accès à la nationalité, le pays cherche à renforcer son rôle de terre de mémoire, d’accueil et de reconnexion pour les descendants d’Africains déportés.