Éducation: le Bénin élabore un cadre d’orientation curriculaire national pour réinventer l’école de demain

​Le système éducatif béninois s’apprête à connaître une profonde mutation structurelle. Le gouvernement a lancé ce lundi 22 juin 2026 à Cotonou un atelier de réflexion stratégique prévu pour durer cinq jours, axé sur la création du tout premier Cadre d’Orientation Curriculaire national.

Cette initiative vise à concevoir un document de référence unique qui définira désormais la vision globale et la trajectoire de l’enseignement au Bénin, depuis la maternelle jusqu’aux bancs de l’université.

​Pour les autorités et les décideurs du secteur, l’enjeu majeur réside dans la cohérence globale de l’apprentissage. Les réformes isolées ou les modifications successives de programmes par sous-secteur ont montré leurs limites.

L’ambition actuelle est de bâtir une passerelle solide entre tous les ordres d’enseignement afin qu’ils s’articulent autour d’objectifs communs. Ce document de cadrage aura pour mission de déterminer avec précision le socle de connaissances, les compétences techniques et les valeurs citoyennes que chaque apprenant devra impérativement acquérir tout au long de son cursus.

​L’aboutissement et l’application rigoureuse de cette nouvelle feuille de route devraient permettre de corriger l’adéquation entre l’école et le marché de l’emploi local. En harmonisant les curricula, le gouvernement entend aligner l’appareil éducatif sur les priorités de développement du pays, tout en dotant la jeunesse béninoise des outils nécessaires pour faire face à la compétitivité internationale et aux exigences croissantes de l’économie numérique.

​Ce rendez-vous capital réunit autour d’une même table les ministres en charge de l’Éducation, de nombreux experts nationaux et internationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, à l’instar de l’Agence Française de Développement.

Les conclusions de ces assises, attendues pour le vendredi 26 juin, jetteront les bases d’un modèle d’apprentissage modernisé, capable de façonner des citoyens pleinement préparés aux défis du monde contemporain.