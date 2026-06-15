Qui est Marius Adanzounon, le nouveau Directeur Général de la Loterie nationale du Bénin

Il n’est pas venu du sérail des jeux et des loteries. Marius Adanzounon a passé dix-sept ans à construire sa réputation dans les télécommunications, chez MTN Bénin, avant que sa nomination à la direction générale de la Loterie nationale du Bénin (LNB) ne soit annoncée ce 15 juin 2026. Un nom nouveau pour une institution centenaire dans ses réflexes, mais qui entre dans une phase de renouvellement accélérée.

Sa nomination intervient dans un contexte de renouvellement de plusieurs responsables d’entreprises et d’institutions publiques depuis l’investiture du président Romuald Wadagni, le 24 mai 2026. Il succède à Gaston Zossou, qui a dirigé l’entreprise publique pendant dix ans, couvrant l’intégralité des deux mandats du président Patrice Talon.

Un pur produit de la relation client

Né à Cotonou, Marius Adanzounon est titulaire d’une licence en informatique de gestion de l’École nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM), complétée par un master en communication et marketing à l’Institut international de management. Sa trajectoire professionnelle est linéaire dans son cap : comprendre, mesurer et améliorer l’expérience des clients à grande échelle.

Il entre chez MTN Bénin en 2009 comme coordinateur des produits internet et multimédia. À ce poste, il participe au lancement de la 3G et au déploiement du service Blackberry, qui atteindra jusqu’à 200 000 utilisateurs actifs. C’est une époque où l’internet mobile est encore une promesse au Bénin. Adanzounon fait partie de ceux qui en ont fait une réalité commerciale.

Dix-sept ans à transformer MTN de l’intérieur

Sa progression chez MTN n’a rien de spectaculaire dans sa forme, mais les chiffres qu’il laisse derrière lui parlent d’eux-mêmes. En 2014, comme manager projets, il conçoit un modèle d’extension du réseau d’agences qui multiplie leur nombre par six, tout en économisant 15 millions de dollars en dépenses d’investissement sur un an. Il crée également une force de ventes dédiée aux 100 000 clients VIP de l’opérateur, ce qui génère une hausse de 25 % de la pénétration internet sur ce segment.

À partir de 2017, ses responsabilités s’élargissent à l’expérience client dans sa globalité. Il pilote le lancement d’une application mobile qui cumule 200 000 téléchargements en un an, déploie des chatbots, des outils omnicanaux et une vue à 360° des clients. Trois ans plus tard, entre août 2020 et février 2021, il assure une première intérim à la direction générale de l’expérience client et enregistre une croissance du Net Promoter Score relatif de 12 points en douze mois, une mesure qui traduit concrètement la satisfaction des abonnés.

Nommé officiellement directeur expérience et service clients en juin 2023, il gère alors une équipe de 170 personnes avec un taux d’engagement de 90 %. Il lance la version améliorée de l’application MyMTN, qui atteint 200 000 utilisateurs actifs en trois mois, et conduit à terme un projet KYC d’identification des abonnés sécurisant 95 % du chiffre d’affaires de la base concernée.

Un profil de bâtisseur de systèmes

Ce qui ressort du parcours d’Adanzounon, c’est moins la brillance individuelle que la méthode. Chaque poste occupé s’est traduit par un dispositif construit, une stratégie formalisée, un indicateur amélioré. Il a obtenu la certification de professionnel de l’expérience client (CCXP) et suivi une formation Agile Scrum Master, deux références qui disent quelque chose de sa manière d’aborder les problèmes : par les processus, par la donnée, par l’itération.

À la LNB, il prend la suite d’une maison dont le fait marquant de la dernière décennie aura été l’introduction en bourse à la BRVM en décembre 2024, une première pour une entreprise publique béninoise, qui avait permis à l’État de céder 35 % du capital. L’institution est désormais exposée à des exigences de transparence et de performance qu’un regard extérieur, formé aux standards du secteur privé des télécommunications, pourrait servir.