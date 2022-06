Qui est le père du 2ème enfant de Josey? Lolo beauté révèle une conversation avec Serey Dié

La question sur le véritable père du deuxième enfant de la chanteuse Josey continue d’alimenter les réseaux sociaux. Après Camille Makosso, c’est sa sœur Lolo beauté qui est montée au créneau pour dire sa part de vérité.

Lolo beauté veut à tout prix savoir qui est le véritable père du 2è enfant de la chanteuse Josey. Après avoir évoqué le sujet sur Facebook en publiant une ancienne vidéo de Serey Dié qui reconnait la paternité, Lolo beauté est de retour. Cette fois-ci, la sœur du révérend pasteur Camille Makosso a révélé une conversation qu’elle a eue avec Serey Dié.

« Tranquillement tranquille, Nous sommes allés chez le père Serey Dié pour dénicher le véritable père de l’enfant de Josey. Je suis rentrée en contact avec lui », a-t-elle confié. A l’en croire, elle était en froid avec l’ex-international footballeur. « Donc, on ne se concerte plus. Comme j’ai appris que Josey a accouché, il m’a écrit. Quand je demande quelque chose au capitaine, il ne peut pas refuser », a-t-elle déclaré.

« C’est toi ou ce n’est pas toi? »

Interrogé sur le sujet, Serey Dié s’est contenté de répondre à la salutation de Lolo Beauté sans aller dans les détails concernant sa vie privée. Dans sa réponse, il ressort que les deux ivoiriens ont pris effectivement leur distance.

« C’est quelle sœur qui dame sur son frère comme ça? Hummm Tranquillement tranquille hein (…) De la manière que tu dames sur moi là, je regarde ça hein, tranquillement tranquille. J’espère que tu vas bien. J’espère que les enfants aussi vont bien. », a affirmé Serey Dié dans un audio joué par Lolo beauté.

« Qui a enceinté notre sœur Josey? On te pose une question et tu joues avec nous? « Si je ne damais pas sur toi, si je ne me faisais pas une place importante (…) Mon frère, Josey là , c’est toi ou ce n’est pas toi? », a répliqué la blogueuse qui n’a pas eu la réponse à sa question.

Dans sa vidéo, la sœur de Camille Makosso invite les ivoiriens qui s’en prennent à Josey à savoir raison garder. « Ko, Josey a volé Serey Dié. Serey Dié vous a dit qu’il est perdu? », a-t-elle révélé avant d’avouer avoir été aussi une fois Tchiza (la maîtresse d’un homme marié Ndlr).