Qui est Isabel Haugseng Johansen, la petite amie footballeuse d’Haaland?

Vainqueur samedi dernier de la Ligue des champions 2023 avec Manchester City, sa première dans sa jeune carrière, Erling Haaland a célébré le sacre avec sa petite amie Isabel Haugseng Johansen. Qui est cette brune qui pratique également le football?

La planète foot a remarqué avec attention la petite silhouette qui était au côté d’Erling Haaland samedi dernier pour célébrer la première Ligue des champions remportée par Manchester City. Isabel Haugseng Johansen de son nom, c’est la petite amie du buteur norvégien.

Joueuse de football, la petite brune de 19 ans évolue dans le club norvégien de Bryne FK, comme le révèle The Sun. Les deux tourtereaux se sont rencontrés au sein de l’académie de ce club basé sur la côte Ouest du pays, à 300 kilomètres d’Oslo, où Haaland a fait ses classes, dès l’âge de 6 ans et jusqu’à ses 15 ans et son départ pour Molde, précise le Daily Mail.

Selon The Sun, Haaland voulait quelqu’un dans sa vie avec qui il pouvait se sentir à l’aise, qui avait les pieds sur terre et quelqu’un en qui il pouvait avoir pleinement confiance. «Erling a le monde à ses pieds et les femmes font la queue pour être son rendez-vous, mais c’est un gars très pondéré et il est parfaitement logique qu’il soit avec une fille de sa ville natale qu’il connaît depuis des années. Vous devez pouvoir faire confiance aux gens dans votre vie et vous concentrer uniquement sur le football», a déclaré une source au journal britannique.

