« Que rien ne vous fasse douter de notre disponibilité au service du parti », Christelle Houndonougbo à Djogbénou

Après sa désignation à la tête du parti union progressiste, le président Joseph Djogbénou a tenu ce mardi 19 Juillet 2022 une séance de prise de contact avec les membres de l’administration centrale de la formation politique. Au cours de cette séance, Christelle Houndonougbo a rassuré au nom de ses pairs le nouveau président, de leur disponibilité à continuer à servir le parti.

Le samedi 16 Juillet dernier, le parti union progressiste (UP) a procédé au réaménagement de ses structures centrales. Au terme des travaux, un nouveau présidium présidé par le professeur Joseph Djogbénou fut installé.

Quelques jours après son installation, Me Joseph Djogbénou, accompagné de la première vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé et du deuxième vice-président Gérard Gbénonchi s’est rendu au siège du parti UP où il a tenu ce mardi une séance de travail avec l’administration centrale de la formation politique.

Au cours de la séance, la directrice de l’administration Christelle Houndonougbo, a promis au nouveau Présidium conduit par Me Joseph Djogbénou que l’équipe entend maintenir la même disponibilité et le même engagement au service de leur famille politique.

« Monsieur le président, que rien ne vous fasse douter de notre disponibilité au service du parti. C’est important ! Nous continuerons à cultiver cette loyauté et cette disponibilité« , rassure-t-elle selon des propos rapportés par « Le matinal ».

Des engagements entérinés par Augustin Gbaguidi, secrétaire administratif de l’administration centrale de l’UP. « Nous avons conscience des nombreux défis qui nous attendent. Nous ne saurions marchander notre participation et notre contribution« , renchérit ce dernier.

« Rien ne changera mais les exigences seront accentuées. Vous allez donner le meilleur de vous-mêmes en terme d’énergie, de disponibilité et qu’il y ait toujours ce rapport de confiance. Nous sommes au service des responsables mais plus encore au service des militantes et militants du parti. … Au travail donc !« , a indiqué le nouveau président, Me Joseph Djogbénou.

Désigné le samedi dernier en remplacement du patriarche Bruno Amoussou, l’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou aura la lourde mission de conduire le parti aux prochaines élections législatives qui auront lieu le 08 Janvier 2023. Conscient de l’enjeu de ces élections, l’universitaire n’entend pas perdre du temps dans les préparatifs.

Mais en attendant, il travaille à booster l’énergie de l’équipe qui sera amenée à l’accompagner. La séance de travail de ce mardi avec l’administration centrale du parti rentre dans cette dynamique.