Que fera Talon s’il perdait la majorité au parlement: Wilfried Houngbédji répond

En homme pragmatique, le président Patrice Talon poursuivra la mise en oeuvre de son programme d’action même s’il arrivait à perdre la majorité au parlement, c’est l’assurance donnée dimanche par le porte parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Reçu dimanche dans l’émission « Questions Actuelles », le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a laissé entendre que le président de la République est capable de négocier avec l’opposition pour mettre en oeuvre son programme d’action au cas où il perdrait la majorité au parlement.

« J’ai l’impression que les béninois sont prêts à donner au Chef de l’Etat, les moyens législatifs pour continuer à mettre en œuvre sa politique au service du développement de notre pays », a répondu Wilfried Léandre Houngbédji à la question de savoir ce que ferait le gouvernement s’il perdait la majorité au parlement à l’issue des élections législatives.

Si cela advenait, précise Wilfried Houngbédji, le président Patrice Talon en plus d’être un homme pragmatique est un homme d’actions et de dialogues. » Donc, si demain il avait à faire à une assemblée franchement hostile à sa politique, parce que dominée par les élus de l’opposition, il considèrerait à tout le moins que ce sont des Béninois et ils ont intérêt aussi à ce que le Bénin progresse. Donc, il discutera avec eux pour continuer sa politique » », a-t-il indiqué.

En attendant si possible ce cas de figure politique, la commission électorale nationale autonome (CENA) continue de réceptionner les cantines des arrondissements. Au plus tard le jeudi 11 Janvier, la nouvelle configuration de la neuvième législature va se dessiner.

En attendant de savoir si la majorité parlementaire irait à l’opposition ou à la mouvance, il faut retenir que cette législature aura en son sein au moins 24 femmes. Le nombre de députés est également passé de 81 à 109.