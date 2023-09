Que faut-il regarder dans une visière de casque de moto ?

- Publicité-

Un des éléments les plus importants sur un casque de moto est sa visière. Elle empêche la saleté, la pluie, le vent et les insectes de pénétrer dans vos yeux lorsque vous roulez à toute allure. Mais les visières ont aussi leurs inconvénients. Elles limitent votre champ de vision, elles peuvent vous érafler et vous éblouir et elles peuvent s’embuer à tel point que vous ne pouvez plus voir votre main devant votre visage.

Large ouverture

Il est toujours préférable d’opter pour un casque à large visière. Si vous conduisez une moto de sport, votre position de conduite recroquevillée vous amènera à baisser le menton et à regarder vers le haut de la visière la plupart du temps. Vous avez donc besoin d’un casque de protection avec une grande ouverture de visière pour que votre vue ne soit pas masquée par le casque.

Languette d’ouverture

Les languettes d’ouverture de votre visière sont disponibles dans toutes sortes d’emplacements. À gauche, à droite, à gauche et à droite, en bas au centre — et même en haut au centre. Une languette en bas au milieu est probablement la meilleure pour la plupart des gens, ou certaines visières ont une languette en bas à droite et à gauche, ce qui est encore mieux.

De cette façon, vous pouvez facilement ouvrir votre casque de la main gauche lorsque vous roulez, mais aussi lorsque vous êtes assis au feu rouge et que votre main gauche tire sur l’embrayage.

Antibuée

Un système antibuée décent est indispensable. Rouler avec un casque sombre et embué est ennuyeux et surtout dangereux. Vous pouvez bien sûr vous procurer des sprays et des liquides qui enduisent l’intérieur de votre visière et tentent d’empêcher la formation de buée. Mais, ils sont plus ou moins efficaces.

Les solutions antibuée les plus efficaces et les plus constantes sont les inserts de type Pinlock qui se fixent à l’arrière de la visière. Certains fabricants proposent aussi leurs propres versions d’un insert antibuée, mais les Pinlock sont le système le plus connu. Ils sont également conçus pour la plupart des casques.

Protection contre les ultraviolets (UV)

Bonne nouvelle! Les visières standard en polycarbonate transparent protègent votre vision des dommages causés par les rayons UV. En effet, le polycarbonate absorbe naturellement les rayons UV du soleil. Dans quelle mesure? Cela dépend de la visière, mais généralement entre 90 et 99 %. Plus la visière est épaisse, plus l’absorption est importante. L’absorption des rayons UV modifie en fait la structure du polycarbonate au fil du temps. C’est l’une des raisons pour lesquelles les casques en polycarbonate perdent de leur efficacité au fil des ans.

Visière photochromique

Une alternative inhabituelle au pare-soleil rabattable intégral est d’avoir une visière principale photochromique, c’est-à-dire qu’elle se teinte dynamiquement en fonction de la luminosité. Lazer a été le premier à proposer ce type de visière, mais Bell et une ou deux autres sociétés proposent désormais une visière photochromique avec certains de leurs casques.

Vous pouvez également acheter des visières photochromiques après-vente pour certains casques, mais elles ont tendance à être très chères. Si vous cherchez un casque avec une visière photochromique, il est donc préférable de l’acheter incluses avec le casque.

