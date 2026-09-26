BENIN WEB TV

Quatre courses, quatre victoires : Beaugrand reprend le titre mondial de triathlon

Cassandre Beaugrand a remporté samedi 26 septembre 2026 à Pontevedra son deuxième titre de championne du monde de triathlon courte distance. La Française a validé sa place en tête du classement général lors de la finale des World Triathlon Championship Series.

Mohamed ISSA
Publié le à
Autres SportsNous Suivre sur Google
Quatre courses, quatre victoires : Beaugrand reprend le titre mondial de triathlon
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

n

La triathlète de 29 ans abordait la course avec un total parfait de 4 000 points, obtenu grâce à quatre victoires en autant d’étapes disputées cette saison. Cette régularité lui a permis de reprendre une couronne gagnée une première fois en 2024.

n

Publicité

Beaugrand avait laissé échapper le titre 2025 après un abandon lors de la course à pied de la finale de Wollongong, en Australie. L’Allemande Lisa Tertsch avait alors pris sa succession au palmarès.

n

Son premier sacre mondial, à Torremolinos en octobre 2024, avait prolongé son triomphe olympique aux Jeux de Paris. Elle était devenue la première Française championne du monde du circuit WTCS.

Publicité

Articles liés

Acosta décroche sa première victoire en MotoGP, KTM gagne à domicileAcosta décroche sa première victoire en MotoGP, KTM gagne à domicileAthlétisme : Alison dos Santos claque 45 s 98 et domine BenjaminAthlétisme : Alison dos Santos claque 45 s 98 et domine BenjaminUS Open : Rybakina bat Sabalenka, prend le titre et le trône mondialUS Open : Rybakina bat Sabalenka, prend le titre et le trône mondialUFC : Tom Aspinall renonce au titre des lourds, sans prendre sa retraiteUFC : Tom Aspinall renonce au titre des lourds, sans prendre sa retraite

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.