Quatre courses, quatre victoires : Beaugrand reprend le titre mondial de triathlon
Cassandre Beaugrand a remporté samedi 26 septembre 2026 à Pontevedra son deuxième titre de championne du monde de triathlon courte distance. La Française a validé sa place en tête du classement général lors de la finale des World Triathlon Championship Series.
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La triathlète de 29 ans abordait la course avec un total parfait de 4 000 points, obtenu grâce à quatre victoires en autant d’étapes disputées cette saison. Cette régularité lui a permis de reprendre une couronne gagnée une première fois en 2024.
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Beaugrand avait laissé échapper le titre 2025 après un abandon lors de la course à pied de la finale de Wollongong, en Australie. L’Allemande Lisa Tertsch avait alors pris sa succession au palmarès.
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Son premier sacre mondial, à Torremolinos en octobre 2024, avait prolongé son triomphe olympique aux Jeux de Paris. Elle était devenue la première Française championne du monde du circuit WTCS.
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