Acosta décroche sa première victoire en MotoGP, KTM gagne à domicile

Pedro Acosta a remporté dimanche 20 septembre le Grand Prix d’Autriche au Red Bull Ring, décrochant à 22 ans la première victoire de sa carrière en MotoGP. Le pilote KTM a devancé Jorge Martin et Marco Bezzecchi sur le circuit maison du constructeur autrichien.

Parti de la troisième place sur la grille, Acosta a pris la tête à Jorge Martin au neuvième tour des 28 prévus et ne l’a plus lâchée. Martin a terminé deuxième devant son coéquipier chez Aprilia, Marco Bezzecchi, tandis que Marc Marquez a pris la cinquième place.

Le succès d’Acosta intervient au lendemain d’une occasion manquée dans la course sprint. L’Espagnol menait avec une avance confortable avant de chuter à trois tours de l’arrivée, laissant la victoire à Martin. Il a rebondi dès le Grand Prix pour convertir sa domination du week-end en victoire.

Deuxième en Autriche, Martin porte son total à 306 points au championnat et compte désormais 12 longueurs d’avance sur Marc Marquez. Bezzecchi reste troisième avec 264 points, tandis qu’Acosta remonte à la quatrième place avec 234 points.

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Cette victoire est aussi la première de KTM en MotoGP depuis le Grand Prix de Thaïlande 2022. Ancien champion du monde en Moto3 et Moto2, Acosta doit rejoindre Ducati en 2027 après avoir offert à KTM un succès sur son épreuve à domicile.