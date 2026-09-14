Athlétisme : Alison dos Santos claque 45 s 98 et domine Benjamin

Alison dos Santos a remporté dimanche 13 septembre le 400 m haies du World Athletics Ultimate Championship à Budapest en 45 s 98. Le Brésilien a devancé Rai Benjamin et Karsten Warholm, signant la troisième performance la plus rapide de l’histoire de la discipline.

Le champion du monde et olympique américain Rai Benjamin a pris la deuxième place en 46 s 40. Le Norvégien Karsten Warholm, ancien détenteur du record du monde, a terminé troisième en 46 s 78, devant l’Allemand Emil Agyekum, crédité d’un record national en 47 s 10.

Dos Santos a fait la différence dans la dernière ligne droite. Encore au contact de Benjamin à l’approche de l’ultime haie, le Brésilien a accéléré sur les derniers mètres pour creuser l’écart et s’assurer le titre de la première édition de cette compétition mondiale.

Son chrono de 45 s 98 le maintient sous la barre des 46 secondes et à moins de deux dixièmes de son record du monde de 45 s 80 établi fin août. Cette performance confirme sa domination sur les haies basses au cours de la saison 2026.

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Benjamin disputait seulement sa troisième course de 400 m haies de l’année. Il avait également pris la deuxième place du 400 m plat lors du même championnat, avant de retrouver Dos Santos et Warholm dans l’une des finales les plus relevées du programme.

Le succès de Budapest prolonge la série du Brésilien, resté invaincu sur 400 m haies cette saison et déjà vainqueur de la finale de la Diamond League à Bruxelles, où il s’était imposé en 46 s 70.