MotoGP : Marc Márquez gagne à Misano et prend la tête du championnat
Marc Márquez a remporté dimanche 13 septembre le Grand Prix de Saint-Marin à Misano devant son frère Alex Márquez et Pedro Acosta. Le pilote Ducati prend du même coup la tête du championnat MotoGP.
La course a basculé dès le premier tour avec la chute du poleman Marco Bezzecchi. Jorge Martín a ensuite mené du septième au onzième tour avant que Márquez ne reprenne la première place et conserve la tête jusqu’à l’arrivée.
Marc Márquez a bouclé les 27 tours en 41 min 13 s 013, avec 0,657 seconde d’avance sur Alex Márquez. Pedro Acosta complète le podium à 2,326 secondes, devant Fermín Aldeguer et Jorge Martín.
Au classement du championnat, Márquez rejoint Martín à 274 points mais passe devant grâce au nombre de victoires, cinq contre une. Le résultat relance une lutte pour le titre encore très serrée après quatorze manches.
Francesco Bagnaia a abandonné après une chute au cinquième tour, tandis que Bezzecchi n’a pas terminé le premier tour. La prochaine manche doit se disputer en Autriche.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.