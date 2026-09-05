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Cyclisme : blessé, Tadej Pogačar arrête sa saison et prolonge jusqu’en 2032 avec UAE Team Emirates

Le champion slovène Tadej Pogačar, 27 ans, ne reprendra plus la compétition cette saison, a annoncé samedi 5 septembre son équipe UAE Team Emirates, après sa lourde chute sur le Tour d’Espagne fin août qui lui a valu une fracture de la clavicule et des blessures vertébrales.

Léon KABORÉ
Publié le à
Autres Sports
Cyclisme : blessé, Tadej Pogačar arrête sa saison et prolonge jusqu’en 2032 avec UAE Team Emirates
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« Après sa chute sur la Vuelta, Tadej ne reprendra pas la compétition cette saison afin de se concentrer pleinement sur sa récupération et sa rééducation », a indiqué sa formation. Le coureur a été opéré de la clavicule début septembre, une intervention que son équipe a qualifiée de réussie.

Cette décision prive Tadej Pogačar de trois échéances dont il est le tenant du titre : les Championnats du monde de Montréal, prévus le 27 septembre, les Championnats d’Europe en Slovénie début octobre, et le Tour de Lombardie, disputé le mois suivant.

Dans le même temps, le coureur slovène a prolongé son contrat avec UAE Team Emirates jusqu’en 2032, confirmant son ancrage de long terme au sein de la formation émiratie malgré cette fin de saison prématurée.

Un retour évoqué pour 2027

L’équipe n’a pas communiqué de date précise pour le retour à la compétition de son leader, mais plusieurs médias spécialisés évoquent une reprise reportée à 2027, le temps pour Pogačar d’achever sa convalescence.

Le Slovène met ainsi un terme à une saison 2026 marquée par sa victoire sur le Tour de France, avant une fin de parcours interrompue par cette chute sur les routes espagnoles.

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