US Open : Emma Navarro élimine Loïs Boisson après un match interrompu par la pluie

Emma Navarro a battu Loïs Boisson 7-6(6), 6-7(1), 6-3 au premier tour de l’US Open 2026, dans un match commencé le 30 août et achevé le 31 août. La rencontre avait été interrompue par la pluie alors que l’Américaine menait 4-2 dans le deuxième set.

Après la poignée de main, la Française a été filmée en train de frapper sa raquette au sol à plusieurs reprises pendant que Navarro célébrait sa qualification. La scène apparaît sous plusieurs angles dans les reprises diffusées après la rencontre.

Au moment du match, Navarro était tête de série numéro 26 tandis que Boisson était classée 237e mondiale. L’affiche opposait ainsi une joueuse installée dans le tableau à une Française beaucoup moins bien classée.

Navarro devait retrouver Caty McNally au deuxième tour. L’Américaine s’était qualifiée après sa victoire 7-5, 6-1 contre Anouk Koevermans.