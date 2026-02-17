Benin Web TV
Quarts de finale Coupe du Faso 2026 : les rencontres dévoilées

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Faso 2026 a été effectué lundi soir et retransmis en direct par la télévision nationale. Les huit équipes encore en lice connaissent désormais leurs adversaires pour cette étape décisive de la compétition.

Football
À Bobo-Dioulasso, Vitesse FC affrontera Rahimo FC. La tenante du trophée, l’EFO, se frottera au Sporting Cascades. Le CFFEB a hérité de Majestic, tandis que la dernière affiche mettra aux prises Real du Faso et l’ASFB. Ces rencontres sont prévues les 7 et 8 mars 2026.

Le tirage relance l’intérêt autour de la Coupe et promet des confrontations serrées entre clubs aux ambitions affichées, sur fond d’attente et de préparation accrue des équipes.

