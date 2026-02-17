Quarts de finale Coupe du Faso 2026 : les rencontres dévoilées

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Faso 2026 a été effectué lundi soir et retransmis en direct par la télévision nationale. Les huit équipes encore en lice connaissent désormais leurs adversaires pour cette étape décisive de la compétition.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Faso 2026 a été effectué lundi soir et retransmis en direct par la télévision nationale. Les huit équipes encore en lice connaissent désormais leurs adversaires pour cette étape décisive de la compétition.

À Bobo-Dioulasso, Vitesse FC affrontera Rahimo FC. La tenante du trophée, l’EFO, se frottera au Sporting Cascades. Le CFFEB a hérité de Majestic, tandis que la dernière affiche mettra aux prises Real du Faso et l’ASFB. Ces rencontres sont prévues les 7 et 8 mars 2026.

Le tirage relance l’intérêt autour de la Coupe et promet des confrontations serrées entre clubs aux ambitions affichées, sur fond d’attente et de préparation accrue des équipes.