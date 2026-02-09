Quart de finale de la Coupe d’Italie : Napoli reçoit Como

Naples accueille Como ce mardi à 20h00 GMT au Stadio Diego Armando Maradona, pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Italie. L’équipe victorieuse rejoindra l’Inter Milan en demi-finale, ce qui ajoute une intensité particulière à ce duel.

Naples accueille Como ce mardi à 20h00 GMT au Stadio Diego Armando Maradona, pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Italie. L’équipe victorieuse rejoindra l’Inter Milan en demi-finale, ce qui ajoute une intensité particulière à ce duel.

Sous la direction d’Antonio Conte, le Napoli vient d’être sorti de la Ligue des Champions et n’est plus en position favorable dans la course au Scudetto, si bien que la Coupe d’Italie représente désormais une des dernières opportunités de sauver la saison par un trophée. Les Napolitains, déjà sacrés lors de la Supercoupe, espèrent prolonger leur moisson de titres en remportant ce nouveau rendez-vous à domicile.

De son côté, Como fait figure d’adversaire coriace. Classé sixième en Serie A, le club dirigé par Cesc Fàbregas a montré qu’il pouvait gêner les formations de haut de tableau, en éliminant la Fiorentina au tour précédent. Les lombards ambitionnent de poursuivre leur parcours et créer la surprise, mais ils devront composer avec la force collective du Napoli, notamment lorsqu’il évolue devant son public.

Publicité

Enjeux et équilibres tactiques

Sur le plan tactique, la rencontre promet des antagonismes intéressants : Napoli cherchera probablement à imposer son rythme et sa maîtrise du ballon, tandis que Como pourrait privilégier une organisation compacte et des transitions rapides pour punir les espaces. La capacité des visiteurs à résister aux vagues offensives napolitaines et à profiter de contres bien construits sera déterminante.

L’atmosphère du stade et l’expérience des joueurs dans les matchs à élimination directe peuvent aussi peser dans la balance. Si le Napoli mise sur la pression et la régularité, Como devra garder la sérénité et tirer profit de chaque opportunité pour espérer rejoindre l’Inter en demi-finale.