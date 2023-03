Quart de finale CAN U20: le programme de ce vendredi 3 mars

Les quarts de finale de la CAN U20 2023 s’achèvent ce vendredi avec deux matchs au programme: Gambie-Soudan du Sud et Congo-Tunisie.

Ce vendredi, on connaîtra les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Deux rencontres sont en effet au programme, comptant pour les quarts de finale du tournoi africain. La première affiche du jour s’avère être déséquilibrée sur le papier, car elle mettra en opposition la Gambie, qui avait terminé la troisième lors de la précédente édition, avec le Soudan du Sud, qui fait ses débuts dans la compétition.

Les Scorpions ont démontré leur statut de favoris en remportant trois victoires dans un groupe difficile comprenant la Tunisie, le Bénin et la Zambie. Cependant, ils devront rester vigilants face à la surprise que pourrait réserver le Soudan du Sud, qualifié uniquement parmi les meilleurs troisièmes, mais qui a éliminé la Centrafrique, quart de finaliste lors de la précédente édition, tenu en échec l’Ouganda, vice-champion en titre, et perdu contre le Congo après avoir manqué d’ouvrir le score (1-2). Les Gambiens doivent prendre garde à cette valeureuse et combative équipe soudanaise qui pourrait créer la surprise lors de cette édition.

En début de soirée, un choc est prévu entre le Congo et la Tunisie. Les Congolais, toujours invaincus, ont fini deuxièmes du groupe B derrière l’Ouganda, suite à un tirage au sort, et ont montré de belles choses offensivement, en inscrivant quatre buts.

De leur côté, les Tunisiens ont connu des difficultés offensives, perdant contre la Gambie (0-1) et obtenant un match nul contre le Bénin (0-0), avant de se réveiller lors de la dernière journée en s’imposant brillamment contre la Zambie (2-1). Il sera difficile de prédire l’issue de cette rencontre, dont le vainqueur se qualifiera pour le Mondial U20 et rejoindra le Sénégal en demi-finales.

Le programme de vendredi à la CAN U20 (heure en GMT+1):

15h, Gambie – Soudan du Sud, Alexandrie

18h, Congo – Tunisie, Stade International du Caire