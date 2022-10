« Quand tu joues au PSG, il faut être prêt » à tout, Mbappé sur les révélations de Mediapart

Kylian Mbappé était face à la presse ce dimanche soir, après la victoire du PSG face à l’OM (1-0) en Ligue 1. Et l’attaquant parisien a fait le tour de l’actualité sportive du club français.

Très attendu depuis quelques jours, après les grosses révélations dans la presse concernant son avenir, Kylian Mbappé a finalement rompu le silence. Face aux journalistes ce dimanche soir, après la courte victoire du PSG face à l’Olympique de Marseille (1-0) lors du choc de la 11è journée de Ligue 1, l’attaquant parisien a balayé tous les sujets.

Le joueur de 23 ans s’est d’abord confié sur la polémique concernant son positionnement dans le système du nouvel entraineur du PSG, Christophe Galtier. Le Bondynois avait fustigé son nouveau rôle chez les Rouge et Bleu, un pivot selon lui. « Il faut s’adapter. Le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné. Comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, eh bien aujourd’hui on avait raison de changer de système (4-3-3) », a déclaré Mbappé dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Comme dans l’autre système (4-2-3-1), j’ai respecté les consignes de l’entraîneur, j’ai fait tout ce qu’il m’a demandé, comme l’ensemble des joueurs. A l’arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très contents« , a ajouté le Français. Les grosses révélations de Mediapart sur les pratiques utilisées par la direction parisienne pour attaquer ses joueurs a également été au cœur de cette sortie médiatique du Bondynois.

Le média français avait en effet fait savoir que le PSG aurait, via une agence, créé une armée de faux comptes Twitter afin de déstabiliser des médias et des personnalités du club, dont Kylian Mbappé, depuis plusieurs années maintenant : « le PSG a chargé une agence externe de créer une « armée » de faux comptes Twitter qui a mené des campagnes violentes et ordurières, notamment contre des médias et des personnalités du club de football. Mediapart est l’une de ses cibles privilégiées. Même Kylian Mbappé a été égratigné » est-il écrit en introduction.

Interrogé sur ce sujet, l’ancien buteur de Monaco a préféré se concentrer sur le plus important. « Je suis un joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m’éparpiller, je vais me fatiguer très vite« , a-t-il expliquer.

Avant de préciser: « Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t’embarques, ce que ça va impliquer dans le bien et dans le pas bien. Il faut être prêt. Ceux qui viennent ici savent, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment mais on est concentrés sur le fait de gagner des matchs et des titres« . L’international tricolor a fini son tour d’horizon par la bombe lâchée par le journal Marca sur son avenir. Et le prodige français a affirmé son attachement à son club où il est « très heureux« .

« Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info est sortie le jour du match, je n’ai pas compris (match contre Benfica ndlr). Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J’ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué mais je ne suis pas du tout impliqué, j’étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s’occupent de moi n’étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l’a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c’est complètement faux et je suis très content« , a-t-il conclu.