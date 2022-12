« Quand on arrache un mari … on sent que … », traitée de voleuse de mari, Oluwa Kemy répond cash

La chanteuse béninoise Oluwa Kemy n’a toujours pas oublié ce moment sombre de sa vie où elle a été traitée de voleuse de mari. Interrogée sur cette situation qui remonte à 2014, Oluwa Kemy a fini par briser le silence.

En pleine promotion de son single « Gandélê » qui fait sensation en raison des révélations faite par la chanteuse, Oluwa Kemy est confronté à son passé qu’elle a toujours évité.

En effet, dans les années 2013-2015 l’interprète du titre « Evolution », Kemy a été accusée de voleuse de mari. Après plusieurs années de silence, Oluwa Kemy s’est finalement prononcé sur le sujet vendredi dernier dans l’émission KFé Week-end.

« Non seulement ça, il y a encore un autre groupe sur WhatsApp spécialement créé sur moi. Ils ont commencé à dire oui que je sors avec tel, que je suis une femme qui arrache le mari des gens« , a-t-elle rappelé. Mais pour Kemy, il n’en est rien.

« Ah, Seigner », s’exclame-t-elle avant de se lâcher. « Quand on arrache un mari, le mari en question reste auprès de la femme qui l’a arraché, et on sent que le monsieur dont on parle a été vraiment arraché« , a-t-elle répondu à ses détracteurs.

Presque en larmes, la maman d’Exhaussée a également rappelé avoir été victime d’un grotesque montage de photos orchestré par ses détracteurs pour la salir. « Ces choses m’ont vraiment démoralisée », a-t-elle dénoncé.