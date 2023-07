«Quand j’étais à Tottenham, il venait tout le temps me… », Adébayor balance sur Sadio Mané

De passage au Burkina Faso pour un match de charité organisé par la Fondation de Bertrand Traoré, Emmanuel Adébayor a évoqué sa nouvelle vie de retraité. L’attaquant togolais en a profité pour faire une révélation sur Sadio Mané, l’ailier du Bayern Munich.

S’il n’a pas embrassé une carrière d’entraineur à l’instar d’un certain Yaya Touré, Emmanuel Adébayor n’a cependant pas tourné dos au football depuis la fin de sa carrière professionnelle. Le néo retraité s’est reconverti en instructeur où il distille ses connaissances à ses jeunes frères togolais dans le métier.

De passage au Burkina Faso pour un match de charité organisé par la Fondation de Bertrand Traoré, l’ancien attaquant des Eperviers a évoqué sa nouvelle vie d’ancien footballeur. « Je suis un instructeur, j’entraîne des jeunes et je les conseille. Aujourd’hui, ce que je fais de mieux est de partager mon expérience avec les jeunes », a avancé Adebayor lors d’une interview accordée à CS Médias.

L’ex-buteur d’Arsenal et du Real Madrid a également souligné l’importance pour l’Afrique d’avoir de grands joueurs, à l’instar de Sadio Mané, capable de représenter le continent à l’international. Parlant justement du double Ballon d’Or africain, Adebayor a fait une révélation sur l’ailier du Bayern Munich, du temps où le natif de Bambaly évoluait à Southampton.

« Le plus important est que l’Afrique trouve d’autres Bertrand Traoré, Didier Drogba, Alain Traoré, Michael Essien….il y a tellement de noms. Aujourd’hui on est fier d’avoir un joueur comme Mohamed Salah. Il y a aussi Sadio Mané que j’ai vu grandir lorsqu’il était à Southampton. J’étais à Tottenham et il venait tout le temps dans les vestiaires pour demander mon maillot. Il n’y a rien de plus beau pour mon continent de le voir parmi les meilleurs joueurs du monde », a conclu Emmanuel Adebayor.

