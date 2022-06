« Qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner », Josey entre remords et culpabilité

Lundi dernier, la chanteuse ivoirienne Josey a exprimé ses regrets quant à la tournure qu’a pris son histoire d’amour avec l’ancien footballeur Serey Dié notamment sa séparation d’avec sa femme Aline.

Que se reproche vraiment la chanteuse ivoirienne Josey? C’est la question qui mérite d’être posée après lecture de son message d’hier. En effet, lynchée de critiques sur les réseaux sociaux et traitée de tchiza ou de voleuse de mari, l’interprète du titre « Diplôme » a profité du géant pas de son compagnon qui a assumé leur relation, pour s’exprimer.

Dans un message adressé à ses fans, à la nation ivoirienne et surtout à sa communauté chrétienne, Josey reconnait que l’erreur est humaine et le pardon divin. Et c’est là qu’apparaît toute la question. De quelle erreur parle Josey puisque plus loin dans son message, elle dit avoir suivi non pas la voie des rumeurs mais celle de son cœur.

« La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain », peut-on lire clairement dans son message où elle présente ses sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que ses attitudes ont blessé et choqué. « Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens », a-t-elle indiqué.

Josey entre remords et culpabilité

Jusque là, tout allait bien. Mais plus loin dans son message adressé à la nation, Josey a évoqué l’ex femme de Serey Dié , Aline Bintou à qui elle demande non pas pardon, mais elle dit prier pour qu’elle lui pardonne. « Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner », a-t-elle déclaré telle une culpabilité.

Bien que cela semble de l’hyperbole, Josey aurait pu ne pas évoquer Aline dans son message à la nation et s’entretenir directement avec cette dernière si elle n’a pas déjà fait le premier pas dans cette démarche de demande de pardon. A en croire ce court message, Josey se reproche des choses et on est tenté de se demander si l’erreur dont elle parle est ses enfants ou l’amour de Serey Dié pour elle ou encore le divorce de ce dernier avec Aline.

Aller à la rencontre d’Aline…

Il n’est plus à démontrer que le message de Josey n’a fait qu’amplifier les critiques. Bien que personne ne le dit et même si ce n’est pas envisageable, ce qui est sûr, seule une rencontre de Josey et Aline pourrait apaiser les critiques qu’elle essuie depuis la naissance de son deuxième enfant. Ce sera également la preuve que les deux femmes entretiennent de bonnes relations contrairement aux acharnement des internautes.

Si non, Josey ne manque t-elle pas de courage pour discuter clairement de cette situation avec Aline avant de venir lui demander pardon sur les réseaux sociaux? A-t-elle vraiment brisé le foyer de Serey Dié. Josey est-elle vraiment la raison de la séparation d’Aline d’avec Serey Dié? Il n’y a t-il pas un petit bémol que personne ne veut dire?

Dans l’un ou dans d’autres cas, Josey semble vraiment affaiblie par cette situation. C’est d’ailleurs pourquoi, malgré les critiques, elle voudrait bien pouvoir compter sur ses fans pour avancer. « J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », a-t-elle écrit.