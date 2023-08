Qualif LDC Féminine CAF – UFOA B: les Béninoises de Sam Nelly échouent aux portes de la finale

Championnes du Bénin en titre, les Béninoises de Sam Nelly sont éliminées en demi-finales des phases qualificatives de la Ligue des champions de la CAF dans la zone ouest B après leur défaite face aux Ghanéennes d’Ampem Darkoa (1-6), lundi.

A l’instar de Coton FC et Loto-Popo, éliminés chez les hommes, le Bénin n’aura pas non plus de représentant en phase finale d’une compétition de la CAF chez les dames. Unique ambassadrice en encore lice, Sam Nelly a perdu lundi tout espoir de disputer la Ligue des champions féminine de la CAF.

Alors qu’elles devraient se qualifier pour la finale pour valider leur ticket pour le grand tournoi, les championnes du Bénin ont été maltraitées par Ampem Darkoa. Opposées en effet aux Ladies Ghanéennes dans une rencontre disputées à Benin City au Nigéria, comptant pour les demi-finales, les dames du coach Frédéric Hounkponou ont été massacrées sur le score sans appel de 6-1.

Sam Nelly s’arrête donc en demi-finale et va tenter de terminer la compétition sur une bonne note lors du match de la 3ème place qui aura lieu le Jeudi 31 Août 2023 contre Athlético Abidjan 🇨🇮 à partir de 15h.

