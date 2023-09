Qualif CAN 2024 (F): les Amazones en terre congolaise avant le choc RDC-Bénin

-Publicité-

Les Amazones du Bénin sont en RDC, dans le cadre du premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine 2024 face aux joueuses congolaises. Le match est prévu vendredi à Kinshasa.

Partie de Cotonou dans la matinée de ce mercredi, dans le cadre de la manche aller du 1er tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2024, la délégation béninoise (joueuses locales et satff) a atterri à Kinshasa en début de soirée après un escale à Lomé. Sur place le groupe a été rejoint par les internationales évoluant en France à savoir Léa Fachinan, Noélie Abamon,Aude Gbedjissi et Milhad Sadikou .

Les pouliches de Symphorien Tehou vont effectuer la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain ce jeudi 21 septembre (veille de match) au Stade des Martyrs 15h30. Le Bénin sera face aux Léopards Dames de la RD Congo ce vendredi 22 septembre A noter que 25 joueuses sont retenues pour cette expédition.

Le groupe des Amazones:

• Gardiennes

– Diane OGOUN (Inter d’Abidjan/Côte d’Ivoire)

– Sourakatou ALLASSANE (Aïnonvi/Bénin)

– Rafiath Kinnou (Aïnonvi/Bénin)

• Défenseures

– Kadidjath OROU KARO (Élite AC/Bénin)

– Rachidatou MOUMOUNI (Naja/Bénin)

– Lamatou ASSOUMA (AS Gamia /Bénin)

– Saoudatou IMOROU (Élite/Bénin)

– Claudine TOSSOU (Aïnonvi/Bénin)

– Martine HESSANON (Dynamique/Bénin)

– Jocelyne TECHRI (AS Gamia/Bénin)

– Abibath Zato (Élite /Bénin)

– Laura ABIKOU (UMSA/Bénin)

– Faridatou MAMA (Espoir / Bénin)

• Millieux

– Marguerite AHOUASSOU (UMSA/Bénin)

– Merveille ZINSOU (Naja/Bénin)

– Lucienne ZOHOUNGBOGBO (Espoir/Bénin)

– Leilatou AFFO

– Ruth HONHOUE (Dynamique/Bénin)

– Valentine CLOTOE (Sam Nelly/Bénin)

– Noélie ABAMON (Clermont/France)

• Attaquantes

– Kadidjatou IMOROU (Élite AC/Bénin)

– Aude GBEDJISSI (Lens/France)

– Milhad SADIKOU( AAS Sarcelles/France)

– Yolande GNAMMI (CRAH/Maroc )

– Léa FACHINAN (Clermont /France)

