Qualif CAN 2024 (F): le Togo pour la remontada, le Sénégal pour la confirmation, les affiches de ce mardi

La manche retour du dernier tour éliminatoire de la CAN Féminine 2024 se poursuit ce mardi, avec plusieurs rencontres au programme. Découvrez les affiches du jour.

Avec les qualifications de l’Algérie et de l’Afrique du Sud, qui ont décroché leur passeport ce lundi, et le statut de pays hôte du Maroc, qualifié d’office, il ne reste plus que 9 places disponibles pour la phase finale de la CAN Féminine 2024. Des billets qui seront arrachés ce mardi, lors des dernières rencontres de la seconde manche du dernier tour éliminatoire.

Ecrasé à Dar es Salam 3-0, le Togo va affronter la Tanzanie au stade de Kégué. Dos au mur, les Eperviers doivent l’emporter par trois buts d’écart pour être du voyage au Maroc. Mission périlleuse également pour l’Egypte, sèchement battu par le Sénégal (0-4) la semaine dernière. A moins de dire adieu à la compétition, les Pharaons Dames doivent renverser les Lionnes de la Téranga au Caire.

Large vainqueur à l’aller (5-0), le Nigéria a déjà un pied et demi au Maroc, alors que les Super Falcons se déplacent demain sur la pelouse du Cap-Vert pour la phase retour. Le Mali ne devrait pas non plus forcer pour obtenir sa qualification contre la Guinée, après sa démonstration de force face au Syli National (7-2) lors de la manche aller.

Programme de ce mardi (Heures en GMT)