Qualif CAN 2024 (F): le Ghana massacre le Rwanda à Kigali

Le Ghana a battu le Rwanda (7-0) jeudi, lors du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024.

Etape cruciale avant la phase finale prévue au Maroc, les éliminatoires de la CAN féminine 2024 battent leur plein en Afrique. Mercredi dernier s’ouvraient les rencontres aller du premier tour qualificatif. A Kigali, le Rwanda recevait le Ghana au stade Kigali Pelé. Une rencontre qui a tourné en démonstration de force des Black Queens qui se sont imposées sur le score sans appel de 7-0. Un doublé d’Evelyn Badu et d’Achiaa Anastasia et des réalisations de Doris Boaduwaa et de Priscilla Adubea ont scellé le sort du match.

Ce résultat place le Ghana dans une excellente position pour passer au prochain tour des éliminatoires avant le match retour à Accra. Si les Black Queens réussissent à faire le travail à domicile, elles affronteront le vainqueur de l’autre match entre la Gambie et la Namibie qui se sont neutralisées dans ce premier tour aller.

A noter que dans les autres matchs au programme, le Burkina Faso a pris le dessus sur l’Eswatini (3-2). Mené 3-0 à la mi-temps, les Eswatiniennes se réveillent dès la reprise, Samkelisiwe Simelane perce la défense burkinabé, avant d’être imitée par Tenanile Ngcamphalala. Les deux équipes nationales se retrouveront le mardi 26 septembre 2023 en Côte d’Ivoire. De son côté, l’Algérie a arraché une précieuse victoire en Ouganda (2-1), alors que l’Egypte a fait le travail à domicile face au Soudan du Sud (4-0).

