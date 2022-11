Qatar 2022: mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé avant Sénégal-Qatar

Alors que le Sénégal affronte le Qatar, vendredi prochain, pour son deuxième match au Mondial 2022, les Lions de la Téranga pourrait être privés de Cheikhou Kouyaté pour cette rencontre décisive.

Décidément, cette Coupe du monde 2022 est un véritable casse-tête pour le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal. Déjà privé notamment de Sadio Mané, forfait pour la compétition, Aliou Cissé pourrait en effet faire sans Cheikhou Kouyaté pour les prochaines sorties de ses poulains.

Auteur d’un bon match lors de la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas (0-2) lundi en première journée du groupe A, le milieu de terrain de Nottingham Forrest est sorti avant la fin de la partie, blessé lors d’un accrochage avec Frenkie de Jong.

En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur Aliou Cissé avait donné des nouvelles de son joueur ainsi que celui d’Abdou Diallo, également touché au cours du match. « Abdou Diallo a un problème musculaire. Cheikhou Kouyaté s’est tordu la cheville. J’espère qu’il n’y a rien d’important. Pour l’instant, je ne peux pas encore m’avancer là-dessus. On fera le point demain (mardi) et on aura plus d’informations », avait déclaré le technicien sénégalais.

Mais apparemment, les choses seraient plus graves pour le joueur de Nottingham Forrest. En effet, alors que L’Equipe révèle que le défenseur du RB Leipzig souffre pour sa part d’une simple gêne à la cuisse et que son état s’est déjà considérablement amélioré, le média Sénégalais Emedia informe que Kouyaté de son côté souffre d’une déchirure à la cuisse droite. Une blessure qui pourrait l’éloigner des prochains maths des Lions de la Téranga dans cette phase de poule.

Une mauvaise nouvelle de plus pour le staff technique du Sénégal qui fait déjà face aux maladresses de son gardien de but, Edouard Mendy, dans les cages des Lions. Pour rappel, les champions d’Afrique en titre affrontent le Qatar ce vendredi, avant de défier l’Equateur, dans une semaine lors de la troisième journée.