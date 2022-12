Qatar 2022-Maroc: le point médical avant le choc contre le Portugal

Découvrez le point sur l’état de forme des joueurs du Maroc, à 48 heures du choc contre le Portugal, en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Auteur jusqu’ici d’une bonne Coupe du monde, le Maroc va disputer ce weekend l’un des grands matchs de son histoire. Les Lions de l’Atlas affronteront le Portugal, samedi, à l’occasion des quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar. Arrivée pour la première fois à ce stade du tournoi, l’équipe chérifienne rêve de se qualifier pour les demi-finales; jamais atteint par une nation africaine.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

A 48 heures de ce choc contre la bande à Cristiano Ronaldo, qui a repris l’entrainement collectif ce jeudi, le point médical de l’équipe chérifienne n’est pas rassurant. Sorti sur blessure à la 84e minute contre l’Espagne, le défenseur central Nayef Aguerd est très incertain contre les Lusitaniens.

Alors que la veille, le journal L’Equipe était confiant pour le rempart marocain, le média français annonce ce jeudi une mauvaise nouvelle aux supporters. Le site indique en effet que l’ancien Rennais souffre d’une lésion aux isochio-jambiers et qu’il faudrait un « miracle » pour le voir aligné samedi. Le staff technique ne serait pas non plus optimiste sur le cas du défenseur central et préparerait déjà Jawad El-Yamiq, entré à sa place mardi, pour le remplacer.

Aperçu avec un bandage autour de la cuisse à la fin du match contre la Roja, , Romain Saïss devrait lui tenir sa place dans le onze de départ. «Si j’ai fini le match, c’est que ça devrait aller. On va serrer les dents de toute façon, on n’a pas le choix, on est en quarts de finale !», a lancé le capitaine des Lions de l’Atlas.

Souffrant de légères douleurs musculaires, les latéraux Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui et le milieu de terrain Sofyan Amrabat devraient encore faire le sacrifice en répondant à l’appel de la patrie pour ce choc où toute l’Afrique espère une victoire marocaine.