Qatar 2022: le Maroc et le défi espagnol

Pour sa deuxième participation à une huitième de finale d’une Coupe du monde, le Maroc a hérité de l’Espagne. Un gros défi pour les Lions de l’Atlas qui jouent leur destin dans ce tournoi.

Le Maroc a brisé un sort de 36 ans pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Les Lions de l’Atlas l’ont fait avec style en terminant premiers dans un groupe F composé de la Belgique, du Canada et de la Croatie.

L’équipe chérifienne veut profiter de la confiance acquise lors de la phase de groupes pour surprendre l’Espagne, ce mardi au Education City Stadium d’Al Rayyan. L’entraineur Walid Regragui avait exhorté les siens à jouer sans complexe contre une Roja prenable, battue par le Japon (1-2) en phase de poule.

Le Maroc reste jusqu’ici sur un bilan assez élogieux. La bande à Hakimi et Ziyech a fait match nul avec la Croatie (0-0) avant de battre la Belgique (2-0) et le Canada (2-1). L e bilan défensif est également impressionnant avec un seul but encaissé en trois rencontres. Des stats non moins importants qui démontrent que l’espoir est permis face à l’ogre espagnol.

De son côté, l’Espagne n’a pas été très convaincante lors des phases de groupes avec seulement quatre points glanés, bilan de sa victoire contre le Costa Rica (7-0), un match nul contre l’Allemagne (1-1) et une défaite contre le Japon (1-2). La Roja n’a plus atteint les quarts de finale de la Coupe du monde depuis la dernière en 2010, où elle a finalement remporté le tournoi.

Cependant, l’équipe de Luis Enrique espère compter sur le match face au Maroc pour vaincre la malédiction. Une tâche pas gagnée d’avance pour les espagnols même si les stats penchent de leurs côtés. Les Espagnols n’ont en effet pas perdu face aux Lions de l’Atlas lors de leurs trois précédentes rencontres avec deux victoires et un nul. La dernière rencontre a eu lieu en 2018 en Russie où la Roja a marqué dans les arrêts de jeu pour gagner un point alors qu’elle était à la traîne.