Qatar 2022: le mariage de ce célèbre footballeur brésilien vole en éclats à cause du match…

L’ancienne star brésilienne Adriano et son épouse Micaela Mesquita se sont séparées 24 jours seulement après leur mariage. La jeune mariée reproche à l’attaquant brésilien d’avoir disparu pendant deux jours pour aller suivre la Coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar.

Mauvaise nouvelle pour l’ancien joueur de l’Inter Milan Adriano qui vient de rompre avec Micaela Mesquita, une coiffeuse avec qui il était fiancé depuis 2015 et avec qui il s’est marié au civil le 9 novembre passé.

Les médias brésiliens rapportent qu’Adriano Leite Ribeiro s’est rendu à Vila Cruzeiro, un quartier de Rio de Janeiro où il a grandi, pour regarder le match de la Coupe du monde du Brésil contre la Suisse avec ses amis. Selon le média « Extra Globo », le footballeur est rentré chez lui deux jours plus tard, ce qui a provoqué la colère de son épouse.

Très irritée, Micaela Mesquita n’a pas accepté les excuses de son époux et a décidé de rompre. Dans la foulée, le couple a annulé un dîner programmé avec des amis et la grande famille pour célébrer leur union civile. Après cette séparation choc, Mesquita a supprimé toutes ses photos Instagram avec Adriano.

Selon les mêmes sources, Adriano et Micaela Mesquita ont rompu et réconcilié au moins cinq fois au cours de leur relation de près de 10 ans. Pour rappel, Adriano, (40 ans) a pris sa retraite en 2016 à l’âge de 34 ans après 48 sélections avec le Brésil. Il a joué tout au long de sa carrière pour Flamengo, l’Inter Milan, la Fiorentina, Parme, Sao Paulo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense et Miami.