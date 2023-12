Putsch au Niger: le général Tiani chez Faure Gnassingbé, à la veille du Sommet de la Cédéao

Ce vendredi 08 Décembre, à la veille du prochain Sommet de la Cédéao, le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani s’est rendu au Togo pour une visite d’amitié et de travail.

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a quitté Niamey ce jour 08 décembre 2023 à destination de Lomé au Togo où il effectuera une visite de travail et d’amitié. Selon le communiqué de la Direction Générale du Protocole du CNSP, le Général Abdourahamane Tiani est accompagné d’une importante délégation ministérielle.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Togo et permettra aux deux chefs d’État d’échanger sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Plusieurs accords de coopération devraient être signés à cette occasion pour dynamiser la coopération nigéro-togolaise dans différents domaines stratégiques tels que la défense, les transports, le commerce ou encore la diplomatie. » précise le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), sur sa page X.

Une visite avant le prochain sommet de la CEDEAO

Cette visite de celui qui a séquestré le président élu Mohamed Bazoum s’effectue avant le prochain sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), en crise après une série de coups d’Etat militaire dans la sous-région. Les chefs d’Etat avaient menacé d’intervenir militairement pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions et imposé de lourdes sanctions économiques et financières à l’encontre du Niger.

Le déplacement du nouveau pouvoir de Niamey serait pour négocier une levée des sanctions de la Cedeao. Les autorités militaires de Niamey avaient décidé de bouder plusieurs rendez-vous avec l’organisation régionale, privilégiant un dialogue avec le Togo. En effet, Lomè entretient de bonnes relations avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, des pays qui ont connu l’arrivée de militaires au pouvoir récemment.

Depuis le 30 juillet, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines. L’organisation sous-régionale avait décrété une série de 9 décisions.