PSG: une légende du Barça tacle Lionel Messi

-Publicité-

Interrogé par AS, sur la situation de Lionel Messi au PSG, la légende du Brésil et du FC Barcelone Rivaldo a taclé l’attitude de la Pulga.

C’est l’affaire qui agite le monde du football depuis plusieurs jours. Après son déplacement en Arabie Saoudite, au lendemain d’une défaite du PSG, et contre l’avis de son club, Lionel Messi a été suspendu deux semaines par sa direction. Il ne pourra plus ainsi ni s’entraîner, ni jouer des matchs et ne touchera pas non plus son salaire sur toute la durée de la sanction. Une décision inédite du Paris Saint-Germain, vis à vis de l’une de ses superstars, qui a divisé les observateurs et les supporters.

Interrogé sur le sujet, par le média espagnol AS, la légende du football brésilien et du FC Barcelone, Rivaldo, a lui fustigé l’attitude du champion du monde 2022. «Ça m’a un peu attristé de voir Lionel Messi adopter ce genre d’attitude, irrespectueuse envers son club actuel, quelque chose d’inhabituel dans sa carrière, qui a toujours été marquée par une feuille blanche en matière de discipline”, pointe du doigt le Brésilien, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Le Ballon d’Or 1999 poursuit: “Il aurait certainement pu faire autrement. Il y avait d’autres alternatives : parler au club, attendre que les dirigeants saoudiens viennent à Paris ou même attendre la fin de la saison, pour trouver un accord avec le PSG sans provoquer ce problème interne.» Un dernier épisode qui a scellé l’avenir de Messi au PSG. Selon les dernières informations des médias français, la direction parisienne a déjà acté le départ du joueur, tandis que ce dernier ne veut plus rejouer avec le PSG.

Articles similaires