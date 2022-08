PSG: « une honte », Franck Leboeuf détruit Mbappé

Consultant pour ESPN, Franck Leboeuf a également réagi à l’attitude de Kylian Mbappé lors du match face à Montpellier (5-2) le weekend dernier. Et l’ancien international français a sèchement recadré son jeune compatriote.

Les critiques continuent de pleuvoir sur Kylian Mbappé, auteur d’un comportement peu recommandable lors de la victoire face à Montpellier le weekend dernier. Peu incisif dans le jeu, l’attaquant français a d’abord raté un penalty avant de se lancer dans une altercation verbale avec son coéquipier Neymar. Et comme si cela ne suffisait pas, le joueur de 23 ans a boudé le reste de la rencontre.

Une attitude pointée du doigt qui lui aurait valu des remontrances de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale. Mais également de Franck Leboeuf qui a sèchement recadré le meilleur buteur du PSG la saison dernière. Consultant pour ESPN, l’ancien international français a qualifié de honte le geste d’humeur de son jeune compatriote.

« Si j’étais Christophe Galtier, à la fin du match je lui aurais dit : « Kylian, je t’aime beaucoup, mais qu’est-ce que tu fais ? C’est la dernière fois que tu fais ça. Je me fiche que tu sois la star de l’équipe, tu ne peux pas faire ça. » C’est une honte », a ainsi lancé le champion du monde 98, ajoutant : « J’ai honte maintenant parce que je l’adore et je ne comprends pas. C’est un exemple pour la jeunesse, il le sait et il n’aurait jamais dû faire ça. »

« Ça ne serait jamais arrivé dans les années 90. Si j’avais fait quelque chose comme ça, quelqu’un serait venu vers moi et m’aurait dit : « Tu te prends pour qui ? Peu importe si tu as gagné la Coupe du monde ! On est Chelsea, joue, ferme-la et cours ! « , a renchéri l’ancien défenseur des Blues. C’est ce que Marquinhos aurait dû faire. Moi je me serais rapproché de Kylian et je lui aurais dit : « Qu’est-ce que tu fais ? C’est la dernière fois ! La prochaine fois on ira dans le vestiaire et je te montrerai comment ça marche. » »