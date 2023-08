PSG: un international algérien content du départ de Neymar et Messi

Ayant joué pour Montpellier, Nice et Nantes au cours des dernières saisons, l’international algérien Andy Delort a bien souvent affronté le PSG. Invité a apprécié le mercato estival du club français, sur RMC Radio, Delort s’est réjoui des départs de Lionel Messi (36 ans) et Neymar (31 ans).

L’actuel sociétaire d’Umm Salal affirme que les Rouge et Bleu étaient déséquilibrés avec les deux stars sud-américaines. «Sur le terrain ou quand on faisait les séances vidéo d’avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant ne défendaient pas trop et que ce n’était pas le Paris d’il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato, avant d’évoquer le recrutement parisien réalisé lors du mercato estival.

«Je trouve intéressant leur recrutement cet été. Ce sont des joueurs qui ont un état d’esprit différent de celui des joueurs partis. Avec un Mbappé qui, on l’a encore vu, est un phénomène. Il a encore répondu de la meilleure des manières, et je pense qu’il va faire une grosse saison. Le PSG également», a-t-il ajouté.

Pour rappel, après son départ du PSG, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami en MLS. Depuis, il fait les beaux jours de la franchise floridienne, avec laquelle il a déjà remporté un trophée. De son côté, Neymar s’est envolé pour l’Arabie saoudite, où il s’est engagé avec Al Hilal. Le brésilien n’a pas encore débuté avec sa nouvelle équipe, mais ses premiers pas officiels sont attendus pour vendredi prochain contre Al Ittihad en saudi Pro League.

