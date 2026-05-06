LDC: Wesley Sneijder allume Arsenal – Atlético Madrid

Très critique après la demi-finale de Ligue des champions, Wesley Sneijder a jugé le niveau de jeu insuffisant, allant jusqu’à ironiser sur une intervention de l’UEFA pour écourter la rencontre.

Ancien international néerlandais, Wesley Sneijder n’a pas mâché ses mots après la demi-finale retour de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atlético Madrid. Très critique envers la qualité de la rencontre, remportée 1-0 par les Gunners grâce à un but de Bukayo Saka, Sneijder a estimé que le niveau proposé était largement en deçà des standards attendus à ce stade de la compétition.

Sur le plateau de Ziggo Sport, l’ancien meneur de jeu s’est même livré à une sortie pour le moins radicale : « Après 35 minutes, j’ai pensé que l’UEFA aurait dû intervenir. Il fallait arrêter le match, faire sortir les deux équipes et envoyer directement le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en finale », a-t-il lancé, sur un ton ironique.

Dans son analyse, Sneijder pointe notamment l’approche trop prudente de l’Atlético, qui aurait laissé l’initiative à Arsenal. « Je m’y attendais : ils ont reculé, perdu des ballons, et Arsenal a pris le contrôle du jeu », a-t-il ajouté. Des propos tranchants qui illustrent la déception de l’ancien joueur face à une affiche qui n’a pas tenu toutes ses promesses sur le plan du spectacle.





