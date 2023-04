PSG: un cadre forfait pour le choc contre Lens

Dans son point médical d’avant match publié ce vendredi, le PSG a annoncé le forfait de Marco Verratti pour le choc contre Lens, samedi en Ligue 1.

La 31e journée de Ligue 1, nous réserve ce samedi un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain et son dauphin le RC Lens, relégué à seulement six points. Un choc qui aura lieu au Parc des Princes et qui sera déterminant dans la course au titre. Et pour cette rencontre importantissime pour la saison des Parisiens, Christophe Galtier devra faire avec plusieurs absents.

Déjà absent face à l’OGC Nice lors du week-end dernier et après avoir été annoncé incertain pour la réception de Lens, Marco Verratti est officiellement forfait pour le choc. Le club Parisien a annoncé la nouvelle ce vendredi dans son traditionnel point médical de veille de match. Le milieu de terrain italien s’est en effet blessé aux ischio-jambiers et doit poursuivre son protocole de reprise.

En outre, Timothée Pembélé, qui avait été touché au genou, poursuit sa rééducation en salle. A noter que, Kylian Mbappé, qui avait manqué l’entraînement en début de semaine, sera bien disponible pour ce choc contre les Sang et Or. L’attaquant français qui traverse un coup de mou aura donc l’occasion de se relancer.