PSG: tensions entre Kylian Mbappé et le reste du vestiaire ?

Selon les informations du journaliste brésilien de TNT Sports, Marcelo Bechler, Kylian Mbappé se sentirait de plus en plus isolé dans le vestiaire du PSG. Sa brouille avec Neymar ne serait qu’une partie du problème.

Malgré un bon début de saison, avec deux victoires en deux matchs de Ligue 1 et le trophée des Champions remporté contre Nantes, le PSG doit faire face à un problème inattendu. En effet, depuis quelques jours la tension est palpable entre Kylian Mbappé et Neymar, ce dernier ayant même liké une publication qui critiquait son coéquipier français. Et ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg, puisque selon le journaliste brésilien de TNT Sports, Marcelo Bechler, le natif de Bondy serait également en discorde avec le reste du vestiaire parisien.

QUE SITUAÇÃO! 🤨 O nosso @marcelobechler apurou o momento do Paris Saint-Germain. O clima não está bom e está longe de chegar o fim, hein? pic.twitter.com/9uLz3TNmRD — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) August 16, 2022

Selon cette source, après sa prolongation, Mbappé s’attendait à voir l’équipe jouer pour lui, ce qui aurait déplu à plusieurs joueurs du groupe. Le Bondynois aurait donc commencé à se sentir isolé du reste de l’effectif. Les images de l’international français contre Montpellier le week end dernier (s’arrêtant de jouer quand on ne lui passait pas le ballon ou s’éloignant de ses coéquipiers lors de la pause fraîcheur) confirment cette tendance. Bechler confirme aussi que Mbappé ne s’est pas opposé à une potentielle vente de Neymar, ce qui n’a pas plu au Brésilien.

Toujours selon le journaliste brésilien, après le match de samedi, l’ambiance était pesante dans le vestiaire et il y aurait eu une brouille entre Mbappé et des joueurs qui a été stoppée avant que la situation ne s’envenime. Visiblement, l’ambiance dans le vestiaire du PSG est au plus mal, et le club se penche déjà sur la question. Selon les médias français, une réunion est prévue entre Mbappé, Neymar, le directeur sportif Luis Campos et le coach, Christophe Galtier pour tenter de désamorcer la situation.