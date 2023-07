PSG: son avenir, la MNM, la sélection… les confidences de Neymar

-Publicité-

Dans une interview accordée sur YouTube fin juin à Casimiro Miguel, un journaliste et influenceur brésilien, Neymar a annoncé qu’il jouerait au PSG la saison prochaine. Le brésilien s’est également confié sur la MNM et son avenir en sélection.

Neymar n’est plus vraiment en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. En plus de ses nombreuses blessures, le brésilien est constamment pointé du doigt pour ses frasques extra-sportives. Selon les médias français, le joueur a d’ailleurs été placé sur la liste des transferts cet été par sa direction. Mais il ne compte pas bouger de la capitale française, comme il l’a expliqué lors d’une interview accordée sur YouTube fin juin à Casimiro Miguel.

«J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit.», assure-t-il relayé par Footmercato. Il a ensuite évoqué ses déboires avec les supporters parisiens, qui ont manifesté a plusieurs reprises devant la résidence de l’attaquant parisien pour qu’il quitte le club. «Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar.», lance t-il.

Par la suite, Neymar a été interrogé sur le trio magique, qu’il formait avec Mbappé et Messi, et qui a été disloqué cet été avec le départ de la Pulga. Il a tenu a défendre la MNM: « Les Galactiques n’ont pas gagné la Ligue des Champions… Nous avions une équipe très forte. Moi, Messi et Mbappé sommes trois gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n’était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n’est pas bon, juste.»

Sa dernière blessure et son avenir en sélection

Cash avec le PSG et ses fans, Ney a ensuite évoqué son dernier pépin physique: «C’est une blessure ennuyeuse, c’est très inconfortable. Le processus a été très douloureux et c’est très difficile, mais je cherche à bien revenir (…) Évidemment, la victoire fait toujours partie des objectifs, mais je veux à nouveau bien jouer, c’est la première chose».

Pour finir, Ney parle de son avenir avec la sélection brésilienne. Et il a fait des révélations importantes. «Après la Coupe du monde, je n’ai pas voulu poursuivre, non pas à cause de la douleur d’avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore le supporter. J’y ai repensé, car j’ai très envie de gagner le Mondial.» L’attaquant ne compte donc pas arrêté de porter le maillot de son pays.

