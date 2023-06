PSG: Serge Aurier déballe tout sur Laurent Blanc

-Publicité-

Ancien joueur du PSG, Serge Aurier est revenu sur les injustices subies par les Africains lors de son passage dans le club parisien. Et le latéral ivoirien a dénoncé le deux poids deux mesures de son ex-entraineur Laurent Blanc, dans sa gestion des joueurs africains lors des trêves internationales.

C’est une sortie qui risque de creuser d’avantage l’abime entre Serge Aurier et Laurent Blanc. Sept ans après l’affaire du périscope où il avait traité son entraineur de l’époque de « fiotte », l’ancien latéral du PSG s’est de nouveau exprimé sur le technicien français. Dans une interview avec le youtubeur OuiHustle, le latéral droit de Nottingham Forest (1 but en 28 apparitions) a déploré les faveurs accordées par le champion du monde 1998 aux joueurs Sud-américains qui bénéficiaient de repos supplémentaires lors de leur retour des trêves internationales, au détriment de leurs homologues africains qui regagnaient les pelouses, aussitôt revenus au PSG.

« Je me souviens, à l’époque, je prends mon avion comme tout le monde quand je vais jouer en Afrique. J’arrive là-bas, je fais six heures d’avion. Je joue en déplacement sur des terrains pas possibles. Je reviens en même temps que les mecs qui sont allés jouer en Amérique du Sud, le même jour… Moi, je ne me repose pas… Mais eux sont amenés à se reposer. Et quand je pose la question, on me dit ‘c’est comme ça.’ Et il y en a eu plein des injustices comme ça », a révélé l’ancien pensionnaire de Tottenham.

Pour rappel, Serge Aurier a quitté le PSG en 2017, sur fond de tension avec Laurent Blanc, alors entraineur des Rouge & Bleu, qu’il avait humilié sur les réseaux sociaux en 2016. Depuis, la relation entre les deux protagonistes est restée des plus froides. Fort du maintien acquis en Premier League avec Forest, Aurier a récemment vu son contrat prolongé d’un an, jusqu’en juin 2024. L’Eléphant affrontera la Zambie avec sa sélection le 17 juin prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

