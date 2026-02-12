PSG : Senny Mayulu rejoint l’infirmerie

Jeudi, le club parisien a publié une note sur l’état de son groupe médical : en plus de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, Senny Mayulu figure désormais sur la liste des indisponibles pour le déplacement prévu à Rennes vendredi soir.

Le milieu de 19 ans avait été aligné titulaire contre l’Olympique de Marseille dimanche dernier et est resté sur la pelouse pendant 75 minutes avant de céder sa place à Dro Fernandez. Le club précise que Mayulu ressent une gêne au mollet gauche et qu’il suivra des soins dans les jours à venir, ce qui le contraint à déclarer forfait pour la rencontre en Bretagne.

Cette saison, le jeune joueur a pris part à 17 rencontres de Ligue 1 et a trouvé le chemin des filets à trois reprises.

