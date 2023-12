PSG: quand Emmanuel Macron encense Warren Zaïre-Emery

-Publicité-

Les prestations XXL de Warren Zaïre-Emery avec le PSG cette saison séduit toute la France, avec son président Emmanuel Macron qui a encensé le milieu de terrain de 17 ans.

Si le PSG va disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, c’est en partie grâce à lui. Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery a évité aux Parisiens d’être reversés en Europa League. Contre le Borussia Dortmund la semaine dernière, en sixième journée du groupe F, le milieu de terrain français a arraché le point du nul pour son équipe, pourtant menée à la pause.

Du même Pays:

Cette saison, le néo-international français s’est déjà imposé comme un joueur indispensable dans l’entrejeu de Luis Enrique, et il multiplie les prestations de haute volée sous la tunique parisienne. Des prestations XXL qui ont séduit un certain Emmanuel Macron, dithyrambique envers le natif de Montreuil.

Lors d’un échange avec la presse, alors qu’il était interrogé sur Kylian Mbappé, encore annoncé au Real Madrid la saison prochaine, le président français a déclaré sa flamme au milieu de terrain parisien. « Kylian Mbappé est un très grand footballeur. C’est son anniversaire aujourd’hui (le Bondynois a fêté ses 25ans mercredi, NDLR) ! Son avenir ? Je ne suis pas son agent. D’abord, je lui souhaite un très bon anniversaire. Ensuite, c’est un immense sportif. Il a pris le capitanat« , a d’abord lancé Emmanuel Macron dans l’émission C à vous sur France 5.

« En 2024, on a un Euro que j’espère on va gagner. Il est au cœur d’une équipe où il y aura des jeunes talents comme Zaïre-Emery. S’il y a un sportif de l’année qui a émergé… Kylian Mbappé aurait pu être celui de l’année d’avant ou même de l’année encore d’avant. Son jeune collègue est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. J’espère qu’il va jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui c’est une promesse et une prouesse », a-t-il ajouté. Une sortie qui va certainement fait plaisir à WZE, auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.