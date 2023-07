PSG: première sanction contre Mbappé après sa sortie musclée?

-Publicité-

Alors qu’il a ouvertement qualifié le PSG de « clivant » dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé pourrait être sanctionné pour cette sortie musclée. Le Parisien n’apparait pas sur l’affiche du match face à Al Nassr en fin juillet prochain.

«On est dans une société de consommation, où prime le ‘c’est bien, mais fais encore’. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais», déclarait Kylian Mbappé dans un long entretien à France Football, réalisé le 12 juin dernier et publié ce samedi par le magazine français.

Une interview qui va certainement raviver davantage les tensions entre les deux camps, qui se regardent en chien de faïence depuis l’annonce par le Bondynois de ne pas rempiler avec son club, à un an de la fin de son contrat. En tout cas, le club parisien a déjà retiré son buteur de la liste des joueurs retenus pour la tournée estivale en Arabie Saoudite. En effet, comme le remarque Foot Mercato, le capitaine des Bleus n’apparait plus sur l’affiche du match contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo, prévu le 25 juillet prochain. Alors qu’il y figurait précédemment, le vice-champion du monde n’a plus sa photo sur l’affiche de la rencontre, contrairement à Neymar, Marquinhos ou encore Marco Verratti qui sont bien présents.

Alors qu’il est envoyé avec instance au Real Madrid, ce retrait de Mbappé de l’affiche pourrait rapprocher le joueur de 24 ans de la Casa Blanca.

🚨🚨🚨 Kylian Mbappé ÉTAIT BEL ET BIEN sur l'affiche face à Al Nassr. 🇫🇷✅ pic.twitter.com/jMVCYR7ZLW — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) July 8, 2023

