PSG: Ousmane Dembélé répond aux critiques

Lors d’un long entretien accordé à L’Equipe ce lundi, Ousmane Dembélé est revenu sur son début de saison avec le PSG. Il a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs.

Après le départ de Neymar du PSG cet été, pour Al Hilal, le club parisien est allé chercher Ousmane Dembélé pour prendre la succession du brésilien. Il a donc rejoint l’effectif de Luis Enrique et a même hérité du numéro 10. Bien qu’il ait disputé 13 matchs avec trois passes décisives, il n’a pas encore marqué de buts, ce qui suscite des critiques. Dembélé, conscient des attentes des supporters et des observateurs a répondu à ses détracteurs lors d’une interview avec L’Equipe.

Il a commencé par juger ses débuts. «Moyens. Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c’est un nouveau club. Plus les matches vont s’enchaîner, meilleur je vais être.» Puis, il a parlé de sa disette offensive. «Oui, mais je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent.», a expliqué l’ancien joueur du FC Barcelone, relayé par Footmercato.

Relancé sur le sujet, il a évoqué ses difficultés en ce qui concerne la finition. «Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m’agace pas. Je dors très bien la nuit, j’ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l’ai dit, il n’y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus. On me dit souvent que j’utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que c’est parce que j’ai moins de lucidité parce que je pars de loin quand j’essaie d’éliminer un ou deux joueurs.»

Ousmane Dembélé, champion du monde en 2018, a expliqué qu’il ne se met pas de pression et cherche à être dangereux en créant des occasions de buts, que ce soit par des passes décisives ou des tirs.