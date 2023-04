PSG ou Bayern Munich: Victor Osimhen aurait fait son choix

Pisté par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival, Victor Osimhen aurait fait le choix de sa prochaine destination. Et le buteur nigérian aurait donné son aval pour rejoindre le Bayern Munich.

Le PSG a une avance de six points sur le RC Lens, son futur adversaire en Ligue 1, et est en bonne voie pour remporter son onzième titre de champion de France. Une victoire contre les Sangs et Ors le week-end prochain serait un grand pas dans cette direction, alors qu’il ne reste que sept matchs à disputer. En parallèle, Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, s’affaire à préparer le mercato estival.

Et le chantier du décideur lusitanien s’annonce déjà colossal. Plusieurs profils sont proposés pour les arrivées, notamment un avant-centre de renom. Victor Osimhen est la grande priorité du PSG dans cette optique. Cependant, la concurrence s’annonce épique pour la signature du buteur du Napoli (21 buts en 23 matches de Serie A cette saison).

Chelsea et le Bayern sont notamment sur ses traces. Selon Sky Sport Allemagne, le club bavarois aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier, car l’ancien Lillois aurait donné son accord pour rejoindre la Bundesliga la saison prochaine. Reste à savoir si cette information sera confirmée dans les jours à venir.

Pour rappel, et comme exposé par Sky Sport, le Napoli réclamerait une somme très importante pour laisser partir Victor Osimhen, environ 130 millions d’euros. L’équipe nouvellement dirigée par Thomas Tuchel ne serait prête à investir « que » 100 millions d’euros. Cela laisse présager un feuilleton qui pourrait s’étaler sur une longue période.