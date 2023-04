PSG: « On est tous bien conscients qu’on doit faire plus », Galtier

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, Christophe Galtier s’est exprimé sur la situation sportive du PSG. Et le technicien français assure que son équipe est consciente qu’elle doit s’améliorer.

Le PSG se déplace ce samedi sur la pelouse de Nice lors de la 30e journée du championnat de France. Le club de la capitale française va tenter de se relancer après sa défaite surprise à domicile contre Lyon (0-1) le week-end dernier. Une victoire dans le sud-est de la France des coequipiers de Kylian Mbappé est donc primordiale pour la confiance, mais également pour la course au titre. Le champion de France en titre ne compte en effet plus que 6 points d’avance sur son dauphin Lens.

A la veille de ce duel, l’entraîneur parisien Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le technicien français a notamment été interrogé sur le niveau actuel de son équipe. « Ce sont des matchs importants. Nice est sur une énorme série d’invincibilité depuis la prise de fonction de Digard. C’est une équipe qui a beaucoup de certitudes, beaucoup de confiance, qui est difficile à manœuvrer. Puis il y aura la réception de Lens, mais il y a d’abord Nice. On est tous bien conscients qu’on doit faire plus, et je suis dedans quand je dis on. On doit aussi montrer plus de personnalité, avoir aussi beaucoup d’orgueil. Notre situation n’est pas acceptable. Il ne faut pas agir, mais réagir« , a-t-il lâché, relayé par RMC Sports.

Galtier a également reconnu sa part de responsabilité dans les récents mauvais résultats de son club. « J’ai ma part de responsabilité, l’entraîneur et son staff, les joueurs aussi. Quand j’ai parlé avec les joueurs en début de semaine, j’ai évoqué les parts de responsabilité. Mais une fois que c’est fait, qu’est-ce qu’on fait? Le questionnement était là-dessus. Le président a parlé ce matin à tout le monde, pas qu’aux joueurs. Je me sens évidemment concerné par le discours du président. Il montre qu’on ne peut pas continuer dans cette situation. C’était un discours assez clair et précis pour tout le monde. Moi aussi, y compris« , a-t-il ajouté. La victoire contre Nice semble donc impérative pour relever la tête.