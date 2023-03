PSG: « Nous sommes capables de… », Lionel Messi lance la révolte contre le Bayern

Dans un entretien accordé au média du club ce lundi, Lionel Messi a évoqué le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Et la Pulga croit aux chances de son équipe de renverser la situation contre les Bavarois.

Le PSG se déplace en Allemagne ce mercredi (21h, GMT+1), pour y affronter le Bayern Munich, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. Battus à l’aller au Parc des Princes (0-1), les Parisiens doivent afficher leur meilleur niveau pour espérer renverser la situation. Rien d’insurmontable , toutefois, pour Lionel Messi, qui s’est montré très serein par rapport à la tâche qui l’attend avec ses coéquipiers. Dans un entretien accordé au média du PSG, l’ancien capitaine du FC Barcelone a mis en avant la forme actuelle du club de la capitale française.

« Je pense que dans le dernier match nous nous sommes améliorés et à Marseille l’équipe s’est renforcée avec cette victoire. Maintenant on va essayer de bien faire les choses pour essayer de retourner la situation contre le Bayern et passer au prochain tour. C’est l’objectif de tout le monde. […] Sans aucun doute, oui c’est important d’entrer dans le match de cette manière (avec des victoires). Avant cela nous n’étions pas dans notre meilleure forme de la saison mais je pense que nous avons deux victoires importantes pour renforcer l’idée et l’équipe avant d’aller disputer le match à Munich« , a expliqué la star argentine, relayée par RMC Sport.

Lionel Messi a poursuivi en affirmant que le PSG a la capacité de renverser le Bayern Munich. « Cela sera un match très serré et très difficile comme l’a été le premier, cela se jouera sur des petits détails et il est très difficile de gagner dans ce stade. Mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de retourner la situation. Je me sens très bien, je pense que l’équipe en général a changé au cours des derniers matchs.

Nous avons changé de visage et les victoires nous aident évidemment à travailler en toute sérénité avec une dynamique différente et en étant aussi plus heureux… ce qui est une bonne chose pour travailler. Nous avons une envie très forte de continuer notre chemin en Ligue des champions. Et c’est ce que nous allons essayer de faire« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, ce huitième de finale retour entre le PSG et le Bayern Munich se déroulera en Allemagne, à l’Allianz Arena, ce mercredi à partir de 21h (GMT+1).