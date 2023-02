PSG: Neymar sort du silence après la défaite face au Bayern

Au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Neymar a posté un message sur Instagram, à l’endroit de ses coéquipiers et des supporters du club Parisien.

Le PSG recevait le Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Largement dominé durant une bonne partie de la rencontre, surtout avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé, le Champion de France en titre s’est incliné sur la plus courte des marges (1-0). Alors qu’il était très attendu, pour répondre sur le terrain aux critiques qu’il a reçu dernièrement, Neymar a une nouvelle fois déçu.

L’international Brésilien a trop souvent tenté de trouver la solution tout seul, faisant preuve de déchet technique et d’agacement. Silencieux depuis la fin de la partie, Neymar a posté un message d’encouragement sur son compte Instagram ce mercredi. «Allez PSG… Tous ensemble». Des mots qui sont adressés aussi bien à ses coéquipiers qu’aux supporters du club Parisien.

La manche retour du choc entre le PSG et le Bayern Munich est prévue pour le 8 mars prochain en Allemagne. Avec un seul but de retard, les Parisiens peuvent encore croire en la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Et pour espérer décrocher directement leur ticket, les coéquipiers de Neymar devront remporter le match par au moins deux buts d’écart.