PSG: Neymar rend hommage à Lionel Messi

Dans un message posté sur son compte Instagram, ce dimanche, Neymar a rendu hommage à son ancien coéquipier Lionel Messi qui quitte le PSG.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a plié bagage. Le club français a annoncé le départ de l’Argentin samedi via un communiqué publié sur son site officiel. Malgré deux années compliquées et une fin mitigée, sous les sifflets du Parc Princes, son aventure à Paris a notamment été saluée par Neymar, son ami.

«Mon frère, ça ne s’est pas passé comme nous le pensions mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager deux ans de plus avec toi. Bonne chance dans ta nouvelle étape et sois heureux. Je t’aime», a-t-il écrit sur Instagram accompagnée d’une photo des deux hommes.

Messi répond à Neymar

Quelques instants après, Lionel Messi a réagi pour la première fois depuis son départ du PSG en répondant au message de Neymar. «Merci Ney ! Au-delà de tout cela, nous avons pris plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur. En plus d’être un crack, tu es une belle personne et c’est ce qui compte finalement. Je t’aime beaucoup Neymar Jr», a-t-il écrit.

Après leur prolifique association au FC Barcelone, Messi et Neymar se sont retrouvés dans un trio détonant au PSG, avec Kylian Mbappé. Si les trois ont remporté ensemble la Ligue 1 à deux reprises, ainsi qu’un Trophée des Champions, ils n’ont pas dépassé les 8es de finale en Ligue des champions.

