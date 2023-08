PSG: Neymar inflige une dernière humiliation à Mbappé avant son départ en Arabie Saoudite

-Publicité-

Pas en de bons termes avec Kylian Mbappé ces dernières années, au moins d’après la presse française, Neymar a assené un dernier « coup » à son coéquipier au PSG avant son départ à Al Hilal en Arabie Saoudite, informe L’Equipe.

Neymar, dont le transfert au PSG pour 222 millions d’euros en 2017 en provenance du FC Barcelone, avait secoué le monde du football, a tourné le dos au club de la capitale pour s’exiler en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Hilal. Son passage chez les Parisiens aura été marqué par des polémiques et des réactions mitigées, tant de la part du grand public que de ses rivaux, et même parmi ses propres coéquipiers. Les relations tendues entre le Brésilien et Kylian Mbappé, notamment, ont fait couler beaucoup d’encre.

D’ailleurs, Mbappé aurait, selon des informations de L’Équipe, exprimé le souhait de voir Neymar quitter l’équipe afin de rétablir l’harmonie au sein de l’effectif. Ce signal aurait été renforcé par le « like » de Neymar sur un post qui indiquait que le Bondynois aurait réclamé le départ de l’ancien barcelonais pour réintégrer l’effectif.

L’Équipe rapporte également qu’une petite célébration d’adieu aurait eu lieu en l’honneur de Neymar, mais curieusement, Mbappé n’aurait pas été invité à l’événement. Pourtant, Marquinhos, un proche de Neymar, y aurait pris part. Cette situation témoigne de la tension persistante entre les deux joueurs vedettes. L’incompatibilité entre eux aurait pu nuire à l’ambiance et aux performances du PSG, d’où la décision de se séparer de Neymar.

Avec le départ de Neymar et le retour de Mbappé, dirigés par l’entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain entrevoit une nouvelle ère de compétitivité. Cette transition marque indubitablement la fin d’un chapitre marqué par des hauts et des bas pour le club parisien.

