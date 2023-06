PSG: Neymar évoque le départ de Messi pour la MLS

-Publicité-

Dans un entretien accordé à NBA au Brasil, Neymar a commenté le départ de Lionel Messi de l’Europe pour MLS. L’attaquant du PSG confié qu’il était courant du choix de son ami bien plus tôt et qu’il est content pour lui.

Après deux saisons passées au PSG, où il n’aura jamais été heureux selon ses dires, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière aux Etats Unis. Malgré des offres venant du FC Barcelone et de l’Arabie Saoudite, la Pulga a fait le choix de rejoindre l’Inter Miami en MLS. Un choix du joueur argentin qui a été largement commenté par les acteurs du football.

Interrogé sur le sujet par NBA Brasil, Neymar a confié qu’il était au courant du choix de son ami avant qu’il ne l’annonce publiquement. «Je savais que Lionel Messi viendrait à Miami, on en avait déjà parlé. Je lui ai dit qu’il serait heureux ici. », a expliqué Neymar, qui s’est dit heureux pour la Pulga: « Je suis très content pour lui et en même temps un peu triste parce qu’il est parti. La MLS va devenir une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus d’audience et tout le monde devrait en profiter».

Après avoir dominé l’Espagne et l’Europe au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi n’ont pas eu la même réussite au PSG. Les deux joueurs ont un trio infernal avec Kylian Mbappé qui était censé rapporter la Ligue des champions au PSG. Mais en deux années, l’équipe n’aura jamais réussi à dépasser les huitièmes de finale de la compétition. Un échec qui n’a pas empêché Messi et Neymar d’avoir passé de bons moments ensemble sous le maillot du PSG.

